Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ватикане начался конклав

Татьяна ОлейникСреда, 7 мая 2025, 20:07
В Ватикане начался конклав
Фото: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images

В Ватикане в среду, 7 мая, начались выборы Папы Римского.

Источник: СNN

Детали: Кардиналы приняли присягу, после чего магистр Папских литургий Равелли произнес традиционное "extra omnes" ("все на выход") – здание покинули те, кто не участвует в голосовании. На площади это приветствовали аплодисментами.

Реклама:

Теперь началось секретное голосование.

Если из Сикстинской капеллы пойдет белый дым – нового Папу избрали. Если черный, то решения придется еще подождать.

На протяжении веков ни один Папа не избирался в первый день конклава, поэтому голосование может длиться несколько дней, прежде чем один из кардиналов в красных шляпах получит необходимое большинство голосов в две трети, чтобы стать 267-м понтификом.

РЕКЛАМА:

Дата конклава была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом Будет ли новый Папа Римский другом Украины? Кто имеет наибольшие шансы возглавить Ватикан.

ВатиканПапа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять
К Путину на 9 мая едет небольшая группа депутатов Европарламента
От имени Умерова в Telegram распространили фейк: МОУ призывает к информгигиене
Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник
Канцлер Германии хочет "вскоре" приехать в Украину
Воздушные силы об отражении атаки РФ: уничтожены 2 баллистические ракеты и 81 дрон противника
Все новости...
Ватикан
Сколько длился самый длинный конклав и как питаются кардиналы в изоляции: интересные факты об избрании Папы
Зеленский о встрече с Трампом в Риме: Лучший разговор из всех
Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом в Ватикане соглашение о недрах
Последние новости
20:48
Вражеская атака на Киев серьезно повредила отделение "Укрпочты"
20:36
опросБольшинство немцев считает, что ультраправая "АдН" может разрушить демократию
20:35
Правительство упростило процедуру электронных направлений на ВЛК: что изменилось
20:25
Ермак: Украина готова к мирным переговорам, только после полного прекращения огня
20:10
Избиение девочки в Белой Церкви: адвокаты рассказали, как наказали родителей обидчиков
20:09
В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять
20:07
В Ватикане начался конклав
20:01
После новостей об усилении разведдеятельности в Гренландии Дания вызовет посла США
19:50
футболКиевское "Динамо" подписало колумбийского легионера
19:35
Сумской областной музей уже эвакуировал ценные экспонаты за пределы области – Департамент культуры
Все новости...
Реклама:
Реклама: