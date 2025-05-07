В Ватикане начался конклав

В Ватикане в среду, 7 мая, начались выборы Папы Римского.

Источник: СNN

Детали: Кардиналы приняли присягу, после чего магистр Папских литургий Равелли произнес традиционное "extra omnes" ("все на выход") – здание покинули те, кто не участвует в голосовании. На площади это приветствовали аплодисментами.

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Теперь началось секретное голосование.

Если из Сикстинской капеллы пойдет белый дым – нового Папу избрали. Если черный, то решения придется еще подождать.

На протяжении веков ни один Папа не избирался в первый день конклава, поэтому голосование может длиться несколько дней, прежде чем один из кардиналов в красных шляпах получит необходимое большинство голосов в две трети, чтобы стать 267-м понтификом.

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Дата конклава была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля.

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