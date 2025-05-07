Ермак: Украина готова к мирным переговорам, только после полного прекращения огня

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что Украина готова к мирным переговорам после полного прекращения огня, а "некоторые вопросы придется обсуждать с Россией".

Источник: Ермак в интервью немецкому Die Zeit, которое цитирует в своем Telegram

Прямая речь: "...рассказал, что мы хотим мира, но его наступление зависит не только от нас. Если бы все зависело от Украины – эта война уже давно была бы завершена. Но реальность такова, что Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию. Более 50 дней назад президент Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня – мы согласились. Россия ответила трехдневным "перемирием на парад".

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Мы готовы к переговорам. Но только после полноценного прекращения огня. Это – позиция Украины, США и наших европейских друзей. Мы не торгуем своей независимостью. Наши "красные линии" – это Конституция, международное право и Устав ООН. Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий. Однако мы реалисты: понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы – если туда придет и Россия".

Детали: Глава ОП отметил, что Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером. В частности подписала с США историческое соглашение, которое Ермак назвал "основой будущей безопасности через экономику".

"Украина продолжает борьбу. Потому что у нас нет другой страны. И мы имеем силу, чтобы выиграть не только войну – но и мир", – добавил он.

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Напомним: Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотели бы, чтобы россияне и украинцы согласились на какие-то базовые принципы, чтобы сесть за стол и начать переговоры.