Конклав в первый день голосования не избрал нового Папу

Епископы католической церкви не избрали в первый день нового Папу Римского - из дымохода Сикстинской капеллы пошел черный дым.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Конклав, который собрался в среду в Ватикане, не смог прийти к соглашению по кандидатуре нового Папы во время первого раунда голосования. Черный дым из дымохода на крыше часовни означает, что голосование не дало результата.

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В среду был предусмотрен только один раунд голосования, который длился в общей сложности почти четыре часа. За ним наблюдали десятки тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане.

The first sight of black smoke from the Vatican chimney.



The voting is done for today.



No Cardinal has secured the 89 votes necessary. pic.twitter.com/kmjx5yMB9O — Matthew Joseph (@matthew_sede) May 7, 2025

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Теперь конклав будет собираться и голосовать до четырех раз в день, пока не будет избран новый Папа Римский. Для этого его кандидатуру должны поддержать более двух третей из 133 кардиналов конклава.

Предыдущие Папы избирались в течение двух-трех дней, но в XIII веке конклав длился рекордные почти три года.

Явного фаворита пока нет, хотя итальянский кардинал Пьетро Паролин и филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле считаются лидерами. Среди других потенциальных кандидатов – Жан-Марк Авелин из Франции, Петер Эрдо из Венгрии, Роберт Превост из США и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии.

Дата конклава была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля.

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