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Reuters: ЕС обсуждает санкции в отношении лиц, причастных к применению химического оружия в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 7 мая 2025, 22:46
Reuters: ЕС обсуждает санкции в отношении лиц, причастных к применению химического оружия в Украине
Фото - Getty Images

В рамках будущего 17-го пакета санкций против России Европейский Союз обсуждает введение ограничений против лиц, подозреваемых в применении химического оружия в Украине.

Источник: "Европейская правда", об этом стало известно из источников агентства Reuters

Детали: В среду представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредоточен на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

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В предложении Еврокомиссии упомянут перечень из 15 юридических и физических лиц, связанных с гибридными угрозами со стороны России, а также лиц, подозреваемых в применении химического оружия в Украине, утверждает Reuters.

Параллельно, по информации Reuters, обсуждался третий комплекс мер, который добавит в санкционный список 25 юридических и физических лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Источники Reuters также сообщают, что ЕС может внести в список российскую нефтяную компанию "Сургутнефтегаз", на которую США наложили санкции в январе в рамках широкомасштабных мер против энергетической торговли России.

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Ранее стало известно, что 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что Европейский Союз стремится, чтобы его следующий пакет санкций против России был подготовлен и принят в координации с Соединенными Штатами.

ЕСроссийско-украинская войнасанкции
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