В Черкасской области из-за российских ударов дронами ранен мужчина, повреждена инфраструктура

Российская армия в течение всего дня 7 мая атаковала Черкасскую область ударными БпЛА, есть повреждения инфраструктуры, пострадал человек.

Источник: председатель ОВА Игорь Табурец, Национальная полиция

Детали: В результате утренних и дневных атак в Уманском районе обломками повреждена крыша склада сельской амбулатории, а также несколько автомобилей.

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На Звенигородщине выбило окна в местном саду и сельсовете.

К вечеру РФ снова направила на область ударные дроны. Под прицелом была Умань и близлежащие села.

фото - игорь табурец

фото - нацполіція

Дословно Табурец: "В результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме.

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В этом случае без обращений к медикам на данный момент. В то же время в Дмитрушках обломками БПЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу".

Что предшествовало: