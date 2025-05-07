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В Черкасской области из-за российских ударов дронами ранен мужчина, повреждена инфраструктура

Татьяна ОлейникСреда, 7 мая 2025, 23:08
В Черкасской области из-за российских ударов дронами ранен мужчина, повреждена инфраструктура
Фото - Игорь Табурец

Российская армия в течение всего дня 7 мая атаковала Черкасскую область ударными БпЛА, есть повреждения инфраструктуры, пострадал человек.

Источник: председатель ОВА Игорь Табурец, Национальная полиция

Детали: В результате утренних и дневных атак в Уманском районе обломками повреждена крыша склада сельской амбулатории, а также несколько автомобилей.

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На Звенигородщине выбило окна в местном саду и сельсовете.

К вечеру РФ снова направила на область ударные дроны. Под прицелом была Умань и близлежащие села.

 
фото - игорь табурец
 
фото - нацполіція

Дословно Табурец: "В результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме.

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В этом случае без обращений к медикам на данный момент. В то же время в Дмитрушках обломками БПЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу".

Что предшествовало:

  • Российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Киев баллистикой и 28 беспилотниками - ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить.
  • В результате российской атаки, из-за падения обломков БпЛА вечером 7 мая в Полтавском районе Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии.

Черкасская областьроссийско-украинская война
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