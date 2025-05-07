В Черкасской области из-за российских ударов дронами ранен мужчина, повреждена инфраструктура
Российская армия в течение всего дня 7 мая атаковала Черкасскую область ударными БпЛА, есть повреждения инфраструктуры, пострадал человек.
Источник: председатель ОВА Игорь Табурец, Национальная полиция
Детали: В результате утренних и дневных атак в Уманском районе обломками повреждена крыша склада сельской амбулатории, а также несколько автомобилей.
На Звенигородщине выбило окна в местном саду и сельсовете.
К вечеру РФ снова направила на область ударные дроны. Под прицелом была Умань и близлежащие села.
Дословно Табурец: "В результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме.
В этом случае без обращений к медикам на данный момент. В то же время в Дмитрушках обломками БПЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу".
Что предшествовало:
- Российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Киев баллистикой и 28 беспилотниками - ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить.
- В результате российской атаки, из-за падения обломков БпЛА вечером 7 мая в Полтавском районе Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии.