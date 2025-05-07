Генштаб: С начала суток на фронте произошло 139 столкновений

С начала суток 7 мая на фронте произошло 139 боевых столкновений, из них 40 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли два ракетных и 63 авиационных удара, использовав две ракеты и 103 КАБ. Кроме этого, враг применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении агрессор восемь раз пытался штурмовать позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток штурма в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 24 атаки в районах Копанок, Грековки, Колодязов, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

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На Северском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг 11 раз атаковал наши позиции, сосредотачивая усилия вблизи Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону в районах Малиновки, Лысовки, Котлиного, Звёздного, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Багатира, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Богатыря и Одрадного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Высокого.

На Ореховском направлении зафиксировано шесть штурмов в районах Степного и Каменского.

На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку атаковать.

На Курщине украинские воины отбили 17 атак, одно боевое столкновение еще продолжается.