Генштаб: С начала суток на фронте произошло 139 столкновений
С начала суток 7 мая на фронте произошло 139 боевых столкновений, из них 40 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00
Дословно: "Российские захватчики нанесли два ракетных и 63 авиационных удара, использовав две ракеты и 103 КАБ. Кроме этого, враг применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".
Детали: На Харьковском направлении агрессор восемь раз пытался штурмовать позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.
На Купянском направлении противник совершил шесть попыток штурма в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 24 атаки в районах Копанок, Грековки, Колодязов, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.
На Северском направлении враг шесть раз пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.
На Торецком направлении враг 11 раз атаковал наши позиции, сосредотачивая усилия вблизи Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону в районах Малиновки, Лысовки, Котлиного, Звёздного, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Багатира, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки.
На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Богатыря и Одрадного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Высокого.
На Ореховском направлении зафиксировано шесть штурмов в районах Степного и Каменского.
На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку атаковать.
На Курщине украинские воины отбили 17 атак, одно боевое столкновение еще продолжается.