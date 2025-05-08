Пакистан заявил о более 30 погибших в результате ударов Индии – СМИ
В Пакистане заявили, что в результате индийских ударов количество погибших возросло до 31 человека, 57 человек получили ранения.
Источник: CNN со ссылкой на военного чиновника Пакистана и источник в индийском оборонном ведомстве
Детали: В то же время индийская сторона заявила, что в результате пакистанских обстрелов контролируемой Индией части Кашмира погибло 12 мирных жителей и 57 получили ранения.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан будет наносить удары только по военным целям в Индии, а не по гражданским.
Прямая речь Асифа: "Мы никогда не будем атаковать гражданских лиц.
Мы будем придерживаться международного права. Мы ограничим это противостояние только военными целями".
Что предшествовало: Прошлой ночью Пакистан заявлял о 8 погибших из-за индийских ударов.
Предыстория:
- В ночь на 7 мая власти Индии заявили, что атаковали девять объектов Пакистана в рамках "Операции Синдур".
- Также Пакистан заявил, что якобы сбил 5 индийских самолетов и беспилотник.
- Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности и решению споров через дипломатический диалог.