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Пакистан заявил о более 30 погибших в результате ударов Индии – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 мая 2025, 01:50
Пакистан заявил о более 30 погибших в результате ударов Индии – СМИ
фото: Sajjad Qayyum/AFP via Getty Images

В Пакистане заявили, что в результате индийских ударов количество погибших возросло до 31 человека, 57 человек получили ранения.

Источник: CNN со ссылкой на военного чиновника Пакистана и источник в индийском оборонном ведомстве

Детали: В то же время индийская сторона заявила, что в результате пакистанских обстрелов контролируемой Индией части Кашмира погибло 12 мирных жителей и 57 получили ранения.

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Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан будет наносить удары только по военным целям в Индии, а не по гражданским.

Прямая речь Асифа: "Мы никогда не будем атаковать гражданских лиц.

Мы будем придерживаться международного права. Мы ограничим это противостояние только военными целями".

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Что предшествовало: Прошлой ночью Пакистан заявлял о 8 погибших из-за индийских ударов.

Предыстория:

  • В ночь на 7 мая власти Индии заявили, что атаковали девять объектов Пакистана в рамках "Операции Синдур".
  • Также Пакистан заявил, что якобы сбил 5 индийских самолетов и беспилотник.
  • Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности и решению споров через дипломатический диалог.

ИндияПакистанвойнажертвы
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