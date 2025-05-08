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Минздрав: За время войны Россия уничтожила и повредила более 2300 объектов медицины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 мая 2025, 02:46
Минздрав: За время войны Россия уничтожила и повредила более 2300 объектов медицины
Разрушение больницы "Охматдет", фото: "Охматдет" в Facebook

За время войны в Украине Россия повредила и уничтожила более 2300 объектов медицинской инфраструктуры.

Источник: данные Минздрава

Детали: По обновленным данным министерства, Россия повредила уже более 2300 объектов медицинской инфраструктуры. Из них 2020 – частично повреждены, еще 305 – полностью разрушены.

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Больше всего пострадали медучреждения Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей, – говорят в Минздраве.

Кроме больниц, амбулаторий и роддомов, вражеские войска системно атакуют и "скорые". С начала полномасштабного вторжения повреждено 116 автомобилей "экстренки", уничтожено 274 и захвачено еще 80.

Дословно Минздрав: "Важно отметить, что благодаря слаженным усилиям государства и международных партнеров уже удалось полностью восстановить 700 медицинских объектов и еще 312 частично, включая критически важные больницы и центры первичной медицинской помощи в прифронтовых областях.

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В целом уже более тысячи восстановленных медицинских учреждений снова могут принимать пациентов".

Напомним: В августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 1940 атак на украинскую медицинскую систему.

российско-украинская войнамедицина
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