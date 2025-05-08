КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря
Четверг, 8 мая 2025, 03:30
Северная Корея в четверг запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, заявили южнокорейские военные.
Источник: Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)
Детали: JCS заявил, что обнаружил запуск, но не предоставил никаких подробностей.
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Что предшествовало: Последний раз Северная Корея запускала несколько баллистических ракет, предположительно, малой дальности, 10 марта, когда Южная Корея и США начали совместные весенние военные учения.