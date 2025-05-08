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Партизаны оставили без связи военные объекты в российском Подмосковье – "АТЕШ"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 мая 2025, 04:30
Партизаны оставили без связи военные объекты в российском Подмосковье – АТЕШ
фото: АТЕШ

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что лишили связи военные объекты в Московской области.

Источник: "АТЕШ" в соцсетях

Дословно: "Агент движения "АТЕШ" успешно провел диверсию в населенном пункте Могильцы (Московская область), уничтожив оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона".

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Детали: По данным партизанского движения, в результате вывода из строя подстанции возникли перебои связи сразу в ряде важных военных объектов РФ.

Среди них в "АТЕШ" называют: 629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857), 21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641), а также военный городок, где размещаются 3/2 51084.

Дословно: "Проблемы (со связью – ред.) также зафиксированы в 483-м военном следственном отделе СК РФ и на распределительном складе компании "СберЛогистика", которая выполняет контракты для Министерства обороны РФ.

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Нарушение связи и энергоснабжения внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами".

Росcияпартизаны
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