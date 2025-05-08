Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Война в Украине была среди ключевых вопросов встречи Трампа и премьера Канады – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 мая 2025, 05:32
Война в Украине была среди ключевых вопросов встречи Трампа и премьера Канады – СМИ
фото: Getty Images

Одним из ключевых в обсуждении во время встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министр Канады Марка Карни был вопрос войны России против Украины.

Источник: CBC News со ссылкой на источники

Детали: В публикации отмечают, что, хотя Карни и его делегация были наиболее обеспокоены разговорами о "51-м американском штате" и жесткими тарифами Трампа, сам президент США стремился обсудить глобальные проблемы, а именно: войну России против Украины, противостояние с Китаем и ситуацию в Иране.

Реклама:

По словам информированного источника CBC News, Трамп хотел услышать точку зрения Карни по вопросам, которыми он обеспокоен, пытаясь выполнить свое предвыборное обещание относительно быстрого прекращения войны в Украине и сдерживания ядерных амбиций Ирана - два вопроса, которые оказались особенно сложными для его администрации.

Кроме того, говорится в материале, Трамп хотел услышать мнение Карни по Израилю и Газе, а также по хуситам в Йемене. Хотя, по данным CBC News, этим вопросам уделялось меньше внимания.

Дословно CBC News: "Тот факт, что президент интересовался мнением Карни по этим вопросам, расценивается как „обнадеживающий знак", что Трамп уважает нового лидера Канады и считает его достойным".

ТрампКанадароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Конклав в первый день голосования не избрал нового Папу
Зеленский: Абсолютно справедливо, что российское небо зеркально неспокойно
В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять
К Путину на 9 мая едет небольшая группа депутатов Европарламента
От имени Умерова в Telegram распространили фейк: МОУ призывает к информгигиене
Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник
Все новости...
Трамп
Трамп о Второй мировой: "Мы вступили в эту войну и выиграли ее"
Temu и Shein резко потеряли продажи в США – сработали пошлины Трампа
Байден о подходе Трампа к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине, является просто дураком
Последние новости
05:32
Война в Украине была среди ключевых вопросов встречи Трампа и премьера Канады – СМИ
04:30
фото, видеоПартизаны оставили без связи военные объекты в российском Подмосковье – "АТЕШ"
03:30
ОбновленоКНДР запустила несколько баллистических ракет в направлении Восточного моря
02:46
Минздрав: За время войны Россия уничтожила и повредила более 2300 объектов медицины
01:58
теннисКостюк оформила разгром в стартовом матче престижного турнира в Риме
01:50
Пакистан заявил о более 30 погибших в результате ударов Индии – СМИ
00:54
Продажи смартчасов Apple Watch падают второй год подряд
00:38
Трамп о Второй мировой: "Мы вступили в эту войну и выиграли ее"
00:09
футболПарижский ПСЖ во второй раз обыграл лондонский "Арсенал" и вышел в финал Лиги чемпионов
00:06
В Варшаве парень ворвался в университет с топором и убил человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: