Война в Украине была среди ключевых вопросов встречи Трампа и премьера Канады – СМИ

Одним из ключевых в обсуждении во время встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министр Канады Марка Карни был вопрос войны России против Украины.

Источник: CBC News со ссылкой на источники

Детали: В публикации отмечают, что, хотя Карни и его делегация были наиболее обеспокоены разговорами о "51-м американском штате" и жесткими тарифами Трампа, сам президент США стремился обсудить глобальные проблемы, а именно: войну России против Украины, противостояние с Китаем и ситуацию в Иране.

Реклама:

По словам информированного источника CBC News, Трамп хотел услышать точку зрения Карни по вопросам, которыми он обеспокоен, пытаясь выполнить свое предвыборное обещание относительно быстрого прекращения войны в Украине и сдерживания ядерных амбиций Ирана - два вопроса, которые оказались особенно сложными для его администрации.

Кроме того, говорится в материале, Трамп хотел услышать мнение Карни по Израилю и Газе, а также по хуситам в Йемене. Хотя, по данным CBC News, этим вопросам уделялось меньше внимания.

Дословно CBC News: "Тот факт, что президент интересовался мнением Карни по этим вопросам, расценивается как „обнадеживающий знак", что Трамп уважает нового лидера Канады и считает его достойным".