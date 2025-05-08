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NYT: Трамп может объявить о торговом соглашении с Британией

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 мая 2025, 06:32
NYT: Трамп может объявить о торговом соглашении с Британией
Трамп, фото: Getty Images

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп планирует объявить в четверг, что Соединенные Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники, Трамп в Truth Social

Детали: Трамп намекнул на новую торговую сделку в заметке в среду вечером, хотя он не уточнил, с какой страной.

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Прямая речь Трампа: "Завтра утром в 10:00 в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция по большой торговой сделке с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!"

Детали: Это соглашение станет первым соглашением, объявленным после того, как Трамп ввел жесткие тарифы в отношении десятков торговых партнеров Америки. Позже он временно приостановил их действие, чтобы позволить другим странам достичь соглашений с Соединенными Штатами.

NYT отмечает, что соглашение между Соединенными Штатами и Великобританией может стать значительной победой для обеих стран, которые давно стремятся к более тесному экономическому сотрудничеству.

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Детали соглашения пока неизвестны. Обе страны обсуждали снижение британских тарифов на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, а также отмену британских налогов для американских технологических компаний.

Также непонятно, было ли соглашение на самом деле окончательно заключено, - отмечают в публикации.

Трамп оставил 10-процентный глобальный тариф, в частности для Великобритании. В отличие от других стран, Великобритания не подлежала высшим "взаимным" тарифам, поскольку она покупает у Соединенных Штатов больше, чем продает им. Представители администрации заявили, что не рассматривают возможность отмены 10-процентного тарифа в рамках торгового соглашения.

На Великобританию также распространяется 25-процентный тариф, который Трамп ввел на импортную сталь, алюминий и автомобили - пошлины, на отмене которых настаивают британские чиновники.

В публикации напоминают, что заинтересованность Трампа в заключении торгового соглашения с Великобританией восходит еще к его первому сроку, когда его советники вели переговоры со страной, но не достигли окончательного соглашения.

NYT добавляет, что для премьер-министра Британии Кира Стармера торговая сделка стала бы оправданием его поддержки Трампа. Во время своего визита в Овальный кабинет в феврале Стармер появился с приглашением от короля Карла III для Трампа совершить редкий второй государственный визит в Британию.

В публикации предполагают, что администрация Трампа, похоже, приближается к заключению соглашений с Индией и Израилем, а также продолжает переговоры с Южной Кореей, Японией, Вьетнамом и другими странами.

Однако, по мнению Трампа, другие страны нуждаются в таких соглашениях больше, чем Соединенные Штаты.

Эксперты предполагают, что Трамп, возможно, намерен объявить о гораздо более ограниченных соглашениях, чем традиционные, которые охватывают большую часть торговли между странами и требуют одобрения Конгресса.

Во время своего первого срока Трамп уже подписывал "мини-соглашения" с другими странами.

ТрампСШАВеликобританияторговля
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