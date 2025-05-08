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Россияне ударили КАБами по Днепропетровской области – ранили женщину

Ирина БалачукЧетверг, 8 мая 2025, 07:38
Россияне ударили КАБами по Днепропетровской области – ранили женщину
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Один человек получил ранения и повреждены 4 жилых дома и магазин в результате российского удара КАБами по Синельниковскому району Днепропетровщины вечером 7 мая.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Вечером враг нанес удар КАБами по Новопавловской общине Синельниковского района. Ранена 72-летняя женщина. Повреждены 4 частных дома и продуктовый магазин".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Также россияне атаковали беспилотником Великомихайловскую общину – там поврежден частный дом, но обошлось без пострадавших.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Продолжались атаки на Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор попал по Никополю и Марганецкой общине. Повреждения есть на территории предприятия, побито авто. Никто не пострадал", – заявил Лысак.

Он также сообщил, что ВК "Восток" уничтожило над Днепропетровщиной один БпЛА.

Днепропетровская областьобстрел
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