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1200 оккупантов и 50 артсистем потеряла Россия за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 8 мая 2025, 07:49
1200 оккупантов и 50 артсистем потеряла Россия за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 200 российских оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 961 970 (+1 200) человек,
  • танков – 10 782 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 429 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 27 552 (+50) ед,
  • РСЗО – 1 379 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 156 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 407 (+141) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 604 (+120) ед,
  • специальной техники – 3 875 (+2) ед.

Данные уточняются.

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