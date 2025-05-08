1200 оккупантов и 50 артсистем потеряла Россия за сутки

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 200 российских оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 961 970 (+1 200) человек,

танков – 10 782 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 22 429 (+10) ед,

артиллерийских систем – 27 552 (+50) ед,

РСЗО – 1 379 (+1) ед,

средств ПВО – 1 156 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 407 (+141) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 47 604 (+120) ед,

специальной техники – 3 875 (+2) ед.

Данные уточняются.