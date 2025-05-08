1200 оккупантов и 50 артсистем потеряла Россия за сутки
Четверг, 8 мая 2025, 07:49
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 200 российских оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 961 970 (+1 200) человек,
- танков – 10 782 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 429 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 27 552 (+50) ед,
- РСЗО – 1 379 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 156 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 407 (+141) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 604 (+120) ед,
- специальной техники – 3 875 (+2) ед.
Данные уточняются.