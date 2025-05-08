В реестр убытков из-за российской войны уже поступило более 27 тысяч заявлений

В Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией против Украины (RD4U), поступило уже 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь исполнительного директора Реестра Маркияна Ключковского: "Если говорить о заявлениях, то на сегодня примерно 27,5 тысячи уже подано в различных категориях. Больше всего – это та, которая дольше всего по времени открыта – о разрушении жилья. Эта категория материальная, где мы даем возможность заявителям оценить размер их убытков. Мы видим, что в этой категории средний размер заявления – около 60-62 тысяч евро".

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Детали: По его словам, таким образом общая стоимость убытков, зафиксированных в этих заявлениях, достигает суммы около миллиарда евро.

В то же время Ключковский добавил, что в других категориях, которые не являются материальными, заявителей не просят оценить их потери.

"Мы понимаем, что потеря жизни не оценивается, или исчезновение без вести, или какие-то другие вещи. Оценкой, как определять размер компенсации в таких заявлениях, будет заниматься будущая компенсационная комиссия, которая будет их рассматривать по существу", – отметил чиновник.

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Он подчеркнул, что выплат по заявлениям еще не было, потому что еще не создан компенсационный механизм. Прогнозировать, когда эти выплаты могут начаться, Ключковский не берется, но считает, что они должны быть в обозримом будущем.

"Мы говорим о годах. Конечно, речь идет не о месяцах, а годах. Мы надеемся, что это не начнется через 10 лет, скорее год, два, три, может, пять", – сказал чиновник.

Он считает, что многое зависит от политической и геополитической обстановки.

Ключковский также добавил, что на следующей неделе в Гааге пройдет второй раунд формальных переговоров по созданию компенсационного механизма.

"Дорожная карта этого процесса предусматривает его заключение до конца следующего года. Далее мы будем ждать ратификации и надеемся, что в 2026-м году он вступит в силу, и, соответственно, комиссия начнет работать", – резюмировал чиновник.

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