В реестр убытков из-за российской войны уже поступило более 27 тысяч заявлений
В Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией против Украины (RD4U), поступило уже 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW
Прямая речь исполнительного директора Реестра Маркияна Ключковского: "Если говорить о заявлениях, то на сегодня примерно 27,5 тысячи уже подано в различных категориях. Больше всего – это та, которая дольше всего по времени открыта – о разрушении жилья. Эта категория материальная, где мы даем возможность заявителям оценить размер их убытков. Мы видим, что в этой категории средний размер заявления – около 60-62 тысяч евро".
Детали: По его словам, таким образом общая стоимость убытков, зафиксированных в этих заявлениях, достигает суммы около миллиарда евро.
В то же время Ключковский добавил, что в других категориях, которые не являются материальными, заявителей не просят оценить их потери.
"Мы понимаем, что потеря жизни не оценивается, или исчезновение без вести, или какие-то другие вещи. Оценкой, как определять размер компенсации в таких заявлениях, будет заниматься будущая компенсационная комиссия, которая будет их рассматривать по существу", – отметил чиновник.
Он подчеркнул, что выплат по заявлениям еще не было, потому что еще не создан компенсационный механизм. Прогнозировать, когда эти выплаты могут начаться, Ключковский не берется, но считает, что они должны быть в обозримом будущем.
"Мы говорим о годах. Конечно, речь идет не о месяцах, а годах. Мы надеемся, что это не начнется через 10 лет, скорее год, два, три, может, пять", – сказал чиновник.
Он считает, что многое зависит от политической и геополитической обстановки.
Ключковский также добавил, что на следующей неделе в Гааге пройдет второй раунд формальных переговоров по созданию компенсационного механизма.
"Дорожная карта этого процесса предусматривает его заключение до конца следующего года. Далее мы будем ждать ратификации и надеемся, что в 2026-м году он вступит в силу, и, соответственно, комиссия начнет работать", – резюмировал чиновник.
Предыстория:
- Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра ущерба, базирующегося в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.
- Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.
- Ранее в RD4U можно было подавать заявления о смерти близкого члена семьи, исчезновении без вести близкого члена семьи и повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.