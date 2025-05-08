На фронте почти 200 столкновений с врагом за сутки, 61 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 196 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении, где защитники остановили 61 наступательное действие агрессора.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

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Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением двух ракет, а также 89 авиаударов, в частности сбросил 1157 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2891 дрон-камикадзе".

Детали: На Харьковском направлении агрессор 11 раз штурмовал позиции защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

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На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Грековки, Колодязов, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил шесть атак на позиции подразделений ВСУ возле Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах Елизаветовки, Покровска, Троицкого, Малиновки, Лисовки, Котлиного, Звирово, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Багатира, Романовки, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки.

На Новопавловском направлении силы обороны отбили 32 атаки на позиции наших войск вблизи Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в направлениях Новополя, Богатыря и Одрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил одну тщетную попытку продвинуться вперед в сторону населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили семь вражеских атак в районах Степного, Каменского и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался продвинуться вперед.

В операционной зоне на Курщине подразделения сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 325 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, 6 артиллерийских систем, один склад горюче-смазочных материалов и радиолокационную станцию российских захватчиков.