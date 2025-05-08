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Новый глава МИД Германии: Европа будет защищать и поддерживать Украину всеми средствами

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 8 мая 2025, 08:56
Новый глава МИД Германии: Европа будет защищать и поддерживать Украину всеми средствами

Новый министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время своего первого визита в Польшу подтвердил поддержку Германии и Европы Украине.

Источник: "Европейская правда", ntv

Детали: "Европа будет защищать и поддерживать Украину всеми средствами", – заявил Вадефуль на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Варшаве.

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"Все в Москве должны знать, что им придется с нами считаться", – подчеркнул он.

Относительно финансирования оборонных расходов в ЕС и возможного совместного долга, Вадефуль сказал: "Я думаю, мы все согласны, что для поддержки Украины нужно делать больше".

Для этого, по его словам, есть "разные способы". Самое главное, подчеркнул он, "чтобы были выделены средства для поддержки Украины".

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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже успел заявить, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

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