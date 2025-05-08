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Оккупанты утром атаковали дроном гражданское авто на Харьковщине: 3 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 8 мая 2025, 09:43
Оккупанты утром атаковали дроном гражданское авто на Харьковщине: 3 раненых
Фото прокуратуры

Три женщины пострадали в результате российского удара беспилотником по автомобилю в Харьковской области утром 8 мая.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "8 мая около 7:05 российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю "Renault Sandero", который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района. Пострадали три женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет".

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Детали: Они получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали. 

 
Фото Прокуратуры

По данному факту начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Харьковская областьбеспилотники
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