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Май в Карпатах: выпал снег и ударил мороз

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 мая 2025, 10:13
Май в Карпатах: выпал снег и ударил мороз
фото ГСЧС

В высокогорье Карпат 8 мая снова мороз, в течение минувших суток насыпало два сантиметра снега.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Май маем, а в горах снова снег! В высокогорье выпало около 2 см в течение минувших суток.

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На горе Поп Иван сегодня облачно, туман, видимость ограничена. Штиль. Температура воздуха минус 2°С".

Детали: Туристам рекомендуют воздержаться от походов на период осложнения погодных условий. Отправляясь в горы, стоит следить за обновлениями прогноза погоды и загрузить приложение "Спасение в горах".

погода
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