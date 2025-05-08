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Киев провел новые переговоры с представителями США и Европы о прекращении огня – ОП

Кристина Бондарева, Ирина БалачукЧетверг, 8 мая 2025, 10:57
Киев провел новые переговоры с представителями США и Европы о прекращении огня – ОП
Фото ОПУ

7 мая Украина провела онлайн-переговоры о прекращении огня с представителями США и ряда европейских государств, сообщили в Офисе президента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ОП

Детали: В онлайн-встрече участвовали спецпредставители президента США Стивен Уиткоффом и Кит Келлог, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн, советник по вопросам нацбезопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер.

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Также состоялись разговоры с дипломатическими представителями стран Северной Европы и Балтии, Европейского совета и Европейской комиссии.

Украинскую сторону представляли министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, глава ОП Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, советники руководителя ОП Дарья Заривна и Александр Бевз.

"Главной темой стало введение безусловного и полного прекращения огня на 30 дней... Ермак отметил, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом и предпосылкой для проведения переговоров о достижении справедливого и устойчивого мира", – говорится в сообщении.

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При этом в ОП отметили, что предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии имеет целью обеспечить исключительно безопасность парада в Москве, а не достичь мира.

Также на переговорах речь шла о применении возможных инструментов давления на Россию в случае отказа от принятия предложения о прекращении огня или нарушения договоренностей о полной тишине.

Предыстория:

  • Американский президент Дональд Трамп считает, что предложение Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.
  • В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.

КиевСШАЕвропапереговоры
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