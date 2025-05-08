Лукашенко заявил, что "немного задержался" у власти, но нужно "потерпеть"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на открытии Международного выставочного центра в Минске признал, что уже "немного задержался" у власти, однако призвал граждан "потерпеть" еще.

Источник: издание "Зеркало", государственный телеканал News.by

Прямая речь Лукашенко: "Как вам я обещал – фактически новое поколение приведено к власти. Ну, я немножко задержался, но потерпите. Должны ж быть и опытные люди. У нас они есть. Но молодежь пришла".

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Детали: При этом он отметил, что "молодежь" уже не совсем молодая.

"Вот вы посмотрите и сделаете вывод, к чему способна наша молодежь. Ну, как молодежь? Новое поколение, следующее поколение – 50 (лет – ред.) и больше. Она уже не такая и молодежь", – сказал Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что перед ним стоят люди, которые хотят сохранить страну "уже даже не столько для себя, сколько для детей".

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Для справки: Лукашенко 70 лет. Он руководит Беларусью с 1994 года, то есть уже более 30 лет. В 2020 году во время выборов Беларусь всколыхнули протесты – люди выступали против власти Лукашенко. Этот избирательный процесс запомнился жестокими репрессиями против оппозиции и граждан Беларуси, которые выступили против Лукашенко, и фальсификациями. Несмотря на все Лукашенко снова провозгласил себя президентом страны.

26 января в Беларуси состоялись очередные так называемые "выборы" президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечил себе Лукашенко.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признала легитимности Лукашенко.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси, и не будет считаться таковым после так называемых "выборов".

Лукашенко на это заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента, которые состоялись 26 января.

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