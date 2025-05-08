В Литве приняли резолюцию, что никогда не признают захваченные РФ территории Украины российскими

Сейм Литвы в четверг проголосовал за резолюцию, в которой заявил, что не признает захваченные Россией территории Украины российскими "ни де-юре, ни де-факто".

Источник: "Европейская правда", LRT

Детали: За эту резолюцию проголосовали 118 парламентариев, никто не воздержался и не выступил против.

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"Никакие захваты территории Украины, которые осуществила и продолжает осуществлять Российская Федерация, не будут признаны Сеймом Республики Литва ни де-юре, ни де-факто", – говорится в принятой резолюции.

В документе отмечается, что Украина является суверенным и независимым европейским государством, которое имеет право защищать себя и самостоятельно решать вопросы своей внутренней, внешней политики и политики безопасности, а ее границы – это те, которые в 1991 году признало международное сообщество.

"Сегодня очень важно не только остановить эту неоправданную войну, обеспечить долгосрочный мир, но и восстановить территориальную целостность Украины", – заявил, представляя проект резолюции, председатель комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас.

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В своей резолюции Сейм призывает парламенты других стран мира принять аналогичные документы, которые подчеркнули бы безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и принять меры для предотвращения признания аннексии украинских территорий Россией.

Как известно, в последние недели администрация Трампа пыталась форсировать "мирный процесс" между Украиной и Россией и, по данным СМИ, подготовила "окончательное предложение" по мирному урегулированию.

Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, недавно очерчивая красные линии в рамках переговоров о мире, заявил, что Украина не пойдет на признание любых временно оккупированных территорий российскими.

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