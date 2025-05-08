ОГП расследует казни россиянами 268 украинских военнопленных

Украинские правоохранители расследуют казни российскими оккупантами 268 украинских военнопленных, из которых 208 были казнены на поле боя и 59 – в колонии "Оленовка".

Источник: руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Нам известно о 268 украинских военнопленных, которые были казнены. Это включая Оленовку. На поле боя были казнены 208 пленных".

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Детали: По словам Белоусова, ежегодно тенденция казней украинских пленных на поле боя растет.

Если в 2023 году было казнено 11 пленных на поле боя, то в 2024 году – 149. За месяцы 2025 года уже 51 казненный.

Руководитель департамента войны ОГП рассказал, что украинские суды вынесли три приговора виновным в казнях украинских военнопленных.

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Также у украинских правоохранителей находятся несколько российских военных, которых считают причастными к казням пленных.

Расследование других дел продолжается.

Отдельное направление расследования – убийство украинских пленных в колонии "Оленовка".

"Объявлено подозрение руководителю учреждения и его заместителю за то, что они не оказали медицинскую помощь после взрыва и в результате девять человек погибли. Относительно организации самого взрыва следствие еще продолжается. Это направление для нас одно из приоритетных", – отметил Белоусов.