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СМИ: Подразделения на разных направлениях подтвердили, что получили приказ стрелять только в ответ

Александр ШумилинЧетверг, 8 мая 2025, 13:08
СМИ: Подразделения на разных направлениях подтвердили, что получили приказ стрелять только в ответ
иллюстративное фото с Facebook Генштаба ВСУ

Отдельные украинские подразделения, действующие на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях рассказали, что имеют распоряжение открывать огонь по врагу в ответ. В то же время местами они фиксируют уменьшение количества ударов артиллерии и активности оккупантов.

Источник: Суспільне

Детали: Одна из бригад, воюющая на Херсонщине, сообщила изданию, что с начала "перемирия" с полуночи в их полосе работают российские fpv-дроны, а ударов артиллерией пока не было. Украинская бригада сообщила, что имеет распоряжение открывать огонь в ответ.

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Другое подразделение Сил обороны, которое работает на юге, также подтвердило такое распоряжение, одновременно указав, что с полуночи позиционные бои не прекращались. Продолжают летают российские дроны и работать вражеская артиллерия.

Военнослужащие 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые воюют в Донецкой области, рассказали, что армия РФ уменьшила количество обстрелов и атак. После полуночи украинские военные не фиксировали запусков "Шахедов", КАБов и работы артиллерии по своим позициям на контрольно-наблюдательном пункте в районе Константиновки.

Дословно: "Россияне используют „перемирие" в своих целях: для перемещения личного состава, подвоза боекомплекта и техники. Приказа о принятии "перемирия" от своего командования и инструкций не стрелять первыми защитники из 93 бригады "Холодный Яр" не получали".

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Детали: В бригаде, которая воюет на Покровском направлении, сообщили, что имеют распоряжение стрелять в ответ в случае нарушения режима тишины. С полуночи 8 мая в операционной зоне этой бригады зафиксировали более десяти случаев нарушения тишины: артиллерийские обстрелы и сбросы с БпЛА.

Также о распоряжении открывать огонь в ответ сообщило подразделение, которое воюет на Запорожском направлении.

"С 00.00 действует прекращение огня. Огонь открываем, если противник подходит ближе 400 м. к нашим позициям. Делаем предупреждающие выстрелы, если не останавливается, уничтожаем", - распоряжение, которое получили военные.

Предыстория:

  • Россияне заявили, что с 00.00 8 мая начало действовать так называемое трехдневное перемирие, которое глава Кремля Владимир Путин объявил единолично.
  • В то же время Воздушные силы ВСУ утром сообщили, что с начала суток 8 мая вражеских дронов в воздухе не зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией.
  • Харьковская областная прокуратура сообщила, что три женщины пострадали в результате российского удара беспилотником по автомобилю в Харьковской области утром 8 мая.
  • Также один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов КАБами по Сумской области ночью 8 мая.

войнаперемириероссийско-украинская война
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