FT: В ЕС ломают голову, как не разозлить Трампа, чтобы не сорвался саммит НАТО

Столицы стран Евросоюза призывают официальный Брюссель воздержаться от любых потенциальных мер в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа и избегать любых конфликтов с ним до саммита НАТО в июне, чтобы не сорвать его проведение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Дипломаты и чиновники сообщили изданию, что их правительства призывают приостановить любые важные решения, связанные с США, пока не будет известно о результатах встречи НАТО в Гааге в следующем месяце.

Реклама:

Представителей Североатлантического альянса также призывают максимально сократить саммит, чтобы минимизировать вероятность конфликтов с Трампом, поскольку существует большая неопределенность относительно того, что президент США может сделать на саммите.

Наряду с интенсивными переговорами между ключевыми европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте о том, как успокоить Трампа на встрече 24-25 июня, столицы также призывают Еврокомиссию избежать конфронтации с Белым домом накануне встречи.

По словам официальных лиц, это включает избежание провокационных публичных дискуссий о торговых санкциях в ответ на пошлины Трампа, отсрочка решений о закупке вооружения, которые предусматривают выбор между европейскими и американскими вариантами, а также избежание критики подхода США к Украине и риторики по аннексии Гренландии.

РЕКЛАМА:

"В преддверии Гааги царит большая нервозность, и общее мнение заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы (Трамп) приехал, сказать ему то, что он хочет услышать, и выпроводить его без каких-либо катастроф", - сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС, участвующий в обсуждениях.

"Нам нужно разработать надежный план для упорядоченного переноса (оборонной) ответственности (от США в Европу). Это единственный и самый важный приоритет... превыше всего", - заявил один из высокопоставленных чиновников НАТО.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите, он может решить отменить визит, если остальные члены НАТО не примут предварительного соглашения об увеличении расходов и принятия на себя большей ответственности за защиту Европы.

НАТО готовит детальное исследование текущих возможностей своих членов, чтобы подготовить основательные дискуссии о нынешней зависимости Европы от США, и о том, как ее уменьшить и как быстро.

Также оценивают, в каких сферах США могут сократить свое присутствие, не ставя под угрозу безопасность континента. Европейские чиновники неофициально оценивают, что со средними расходами на оборону, которые приближаются к 4%, и согласованным с США планом по мере наращивания европейских вооруженных сил, реалистичным является срок от пяти до десяти лет.

По данным агентства Reuters, генсек НАТО Марк Рютте предложил новую модель финансирования обороны, которая позволит странам-членам выполнить требование Трампа по расходам на уровне 5% ВВП.