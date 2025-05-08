В Украине будет дождливо, в Карпатах прогнозируют мокрый снег

В ближайшие дни в Украине сохранится преимущественно дождливая погода, на высокогорье Карпат ожидают ночные заморозки и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "9-11 мая на большей части территории страны пройдут небольшие и умеренные дожди. Днем 9 мая в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди, на северо-западе без осадков. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с".

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Детали: Температура воздуха ночью 2-9° тепла, в северо-западной части на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 8-16° тепла, на юго-востоке страны до 18°.

В Киеве 9 мая дождь, ночью 4-6°, днем до +11°, ветер северный, 5-10 м/с.

В субботу на западе и севере страны дождь, на остальной территории без осадков. Ночью 2-9° тепла, в северо-западной части на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 8-16° тепла, на юго-востоке страны до 18°. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

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В столице 10 мая ночью без осадков, 4-6° тепла, днем небольшой дождь, до +13°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

11 мая по всей стране, кроме юго-востока, небольшие дожди, ночью 2-9° тепла, в северо-восточной части на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 8-16° тепла, на юго-востоке страны до 18°. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с".

В Киеве в воскресенье небольшой дождь, ночью до +6°, днем до +13°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"На высокогорье Карпат время от времени дождь и мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла", – подытожили в Укргидрометцентре.