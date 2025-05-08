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В разведке Нидерландов считают, что ЕС должен беспокоиться из-за потенциальной угрозы Китая

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 8 мая 2025, 13:27
В разведке Нидерландов считают, что ЕС должен беспокоиться из-за потенциальной угрозы Китая
флаг Нидерландов, фото Pixabay

Директор нидерландской военной разведки (MIVD) вице-адмирал Петер Ресинк заявил, что Европа не должна терять бдительность в отношении потенциальной угрозы со стороны Китая, даже несмотря на то, что основное внимание континента в сфере безопасности в настоящее время сосредоточено на действиях главы Кремля Владимира Путина.

Источник: Ресинк в интервью Politico, "Европейская правда"

Детали: Ресинк предупредил, что Китай имеет очень сложную и организованную киберсистему, а потому Европа не может полностью понять, на что способен Пекин.

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"Я бы сказал, что это угроза больше, чем Россия", – отметил директор MIVD.

В своем ежегодном отчете, обнародованном в конце прошлого месяца, MIVD подчеркнуло углубление геополитических, экономических и военных связей между Россией и Китаем – и рост рисков, которые они несут для Европы.

В отчете отмечается, что Россия активизирует гибридные атаки против Нидерландов и европейских союзников, стремясь повлиять на общества и подорвать их стабильность.

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"Мы наблюдали похожие явления в Европе, хотя и не на таком уровне, как в США. Но то, что мы можем наблюдать, – это лишь ограниченная часть сложной китайской киберсистемы", – сказал Ресинк, добавив, что Китай нацеливался примерно на 10 европейских стран.

Отчет MIVD также раскрыл, что Россия пыталась сорвать европейские выборы в июне прошлого года, осуществляя кибератаки на сайты, связанные с нидерландскими политическими партиями и системами общественного транспорта – эти действия были направлены на осложнение участия граждан Нидерландов в голосовании.

По словам Ресинка, такое вмешательство со стороны все более агрессивной России, которая уже несколько лет ведет войну против Украины и проводит гибридную войну в Европе, не является уникальным для Нидерландов.

"Мы располагаем информацией о вмешательстве России в выборы в разных странах, и не только через дезинформацию. Это касается нескольких стран, преимущественно тех, которые когда-то находились под влиянием России", – сказал он.

Ресинк предупредил, что наибольшую угрозу представляет продолжающееся военное наращивание России с прицелом на возможный будущий конфликт.

"Россия производит гораздо больше артиллерии – в том числе с помощью других стран – чем ей нужно для войны с Украиной", – отметил директор MIVD.

Он подчеркнул: Россия не только пополняет истощенные запасы, но и перемещает новые артиллерийские подразделения к границам НАТО, в частности к странам Балтии и Финляндии.

НидерландыЕСКитай
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