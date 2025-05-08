Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила от ЕС 1 млрд евро кредита из доходов от замороженных активов РФ

Уляна Кричковская, Александр ШумилинЧетверг, 8 мая 2025, 14:01
Украина получила от ЕС 1 млрд евро кредита из доходов от замороженных активов РФ
Фото: Getty Images

Европейская комиссия осуществила выплату четвертого транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration ("Чрезвычайного кредита в поддержку Украины") - ERA, которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение

Детали: В Еврокомиссии отметили, что символично выплата 1 млрд евро транша макрофинансовой помощи Украине совпадает с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Реклама:

В целом макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро и является вкладом ЕС в инициативу G7 под названием "Extraordinary Revenue Acceleration" (ERA), которая в целом имеет целью предоставить Украине около 45 млрд евро финансовой поддержки.

Эти кредиты должны быть возвращены за счет доходов от замороженных государственных активов России в ЕС. С этой выплатой общий объем кредитования Украины от Комиссии в рамках этой программы в 2025 году достиг 6 млрд евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эти средства будут направлены на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление государства.

РЕКЛАМА:

"Этот транш – часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю. Ожидаем следующего шага – полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России", – написал он.

Также в заявлении подчеркнули, что Еврокомиссия готова при необходимости осуществить авансовое финансирование в рамках вклада ЕС в инициативу ERA.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса, а в январе 2025 года – первые 3 млрд евро от ЕС.

9 апреля ЕС перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы "Чрезвычайный кредит на поддержку Украины".

российско-украинская войнакредитЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада ратифицировала соглашение со США о недрах
Украина получила от ЕС 1 млрд евро кредита из доходов от замороженных активов РФ
БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха Жеваго
МИД Украины: "Перемирие Путина" оказалось фарсом, РФ атакует по всей линии фронта
Украина может отказаться от привязки к доллару в пользу евро – НБУ
CNN: Воздушный бой 125 истребителей Пакистана и Индии стал одним из крупнейших в новейшей истории
Все новости...
российско-украинская война
МИД Украины: "Перемирие Путина" оказалось фарсом, РФ атакует по всей линии фронта
СМИ: Подразделения на разных направлениях подтвердили, что получили приказ стрелять только в ответ
Фундамент рашизма
Последние новости
14:40
видео"Вам ... если не вылезете!": ССО показали, как пленили группу россиян в тылу врага
14:30
Сколько денег за год потратили на одежду для военнослужащих? Цифра от Минобороны
14:24
Зеленский внес в Раду законопроект о военном омбудсмане
14:22
Рада ратифицировала соглашение со США о недрах
14:17
Китай наращивает продажи традиционных и гибридных авто в Европе
14:10
Минобороны разрешило три модификации украинских помповых ружей, эффективных против дронов
14:04
Apple планирует внедрить ШИ-поиск в Safari
14:03
Себестоимость строительства выросла вдвое с начала большой войны: дефицит работников - 50%
14:01
фотоЧешский чиновник на встречу с Зеленским надел носки с горящим Кремлем: в РФ "подгорело"
14:01
Украина получила от ЕС 1 млрд евро кредита из доходов от замороженных активов РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: