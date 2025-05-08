Украина получила от ЕС 1 млрд евро кредита из доходов от замороженных активов РФ

Европейская комиссия осуществила выплату четвертого транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration ("Чрезвычайного кредита в поддержку Украины") - ERA, которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение

Детали: В Еврокомиссии отметили, что символично выплата 1 млрд евро транша макрофинансовой помощи Украине совпадает с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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В целом макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро и является вкладом ЕС в инициативу G7 под названием "Extraordinary Revenue Acceleration" (ERA), которая в целом имеет целью предоставить Украине около 45 млрд евро финансовой поддержки.

Эти кредиты должны быть возвращены за счет доходов от замороженных государственных активов России в ЕС. С этой выплатой общий объем кредитования Украины от Комиссии в рамках этой программы в 2025 году достиг 6 млрд евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эти средства будут направлены на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление государства.

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"Этот транш – часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю. Ожидаем следующего шага – полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России", – написал он.

Также в заявлении подчеркнули, что Еврокомиссия готова при необходимости осуществить авансовое финансирование в рамках вклада ЕС в инициативу ERA.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса, а в январе 2025 года – первые 3 млрд евро от ЕС.

9 апреля ЕС перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы "Чрезвычайный кредит на поддержку Украины".