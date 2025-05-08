Чешский чиновник на встречу с Зеленским надел носки с горящим Кремлем: в РФ "подгорело"

Чешский правительственный уполномоченный по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный на встрече с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Праге надел носки, которые вызвали резкую критику в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TN.cz

Детали: На прошлой неделе Зеленский посетил Прагу. На встречу с ним Копечный надел носки, на которых изображен горящий Кремль. На это возмущенно отреагировал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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"Теперь Копечный носит носки, нижнее белье, а завтра придет в ортезе. Почему мы смотрим на этих уродов, будто от них зависит наша жизнь? Больные люди - к психиатру", - заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации.

Также, по сообщению, о носках Копечного с возмущением сообщали российские СМИ.

В то же время сам Копечный на критику заметил: "Россияне четвертый год подряд засыпают украинские города ракетами и убивают невинных людей. Им это не мешает. Но украинские носки, которые символически изображают, как бы это выглядело, если бы то же самое происходило в их городах, их разозлили. Я хотел бы, чтобы они проявили такую же чувствительность и к городам, где они сами это вызывают".

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