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"Вам ... если не вылезете!": ССО показали, как пленили группу россиян в тылу врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 мая 2025, 14:40
Вам ... если не вылезете!: ССО показали, как пленили группу россиян в тылу врага
шеврон, снятый с одного из российских пленных. скриншот

Сил специальных операций ВСУ поделились кадрами, как во время проведения специальных действий в тылу врага воины одного из подразделений заставили сдаться в плен шестерых российских солдат.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Временной промежуток и направление эффективной работы спецназовцев в российском тылу не раскрывается.

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Отмечается, что операторы ССО в маскировочных костюмах незаметно подошли к позиции противника. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже.

Не теряя инициативы, воины ССО вплотную подошли к укрытию и решительно приказали россиянам выбросить оружие и выползать по одному. Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно, отмечают в пресс-службе ССО (силу слова спецназовцев можно лучше оценить по обнародованному видео -ред.).

Дословно: "Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинули блиндаж.

Операторы тут же обыскали солдат 34-й бригады ВС РФ на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.

"Слава Украине, мужики! Все нормально. Вы будете жить, не бойтесь. Нам нет смысла вас убивать", - сказал один из операторов ССО".

ССОвойнаРосcия
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