"Вам ... если не вылезете!": ССО показали, как пленили группу россиян в тылу врага
Сил специальных операций ВСУ поделились кадрами, как во время проведения специальных действий в тылу врага воины одного из подразделений заставили сдаться в плен шестерых российских солдат.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Временной промежуток и направление эффективной работы спецназовцев в российском тылу не раскрывается.
Отмечается, что операторы ССО в маскировочных костюмах незаметно подошли к позиции противника. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже.
Не теряя инициативы, воины ССО вплотную подошли к укрытию и решительно приказали россиянам выбросить оружие и выползать по одному. Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно, отмечают в пресс-службе ССО (силу слова спецназовцев можно лучше оценить по обнародованному видео -ред.).
"Вам п… якщо не вилізете!": ССО показали, як полонили групу росіян у тилу ворога pic.twitter.com/Ky8h9bpmwg— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 8, 2025РЕКЛАМА:
Дословно: "Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинули блиндаж.
Операторы тут же обыскали солдат 34-й бригады ВС РФ на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.
"Слава Украине, мужики! Все нормально. Вы будете жить, не бойтесь. Нам нет смысла вас убивать", - сказал один из операторов ССО".