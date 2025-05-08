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Европарламент на 3 года продлил "торговый безвиз" для стали и железа из Украины

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоЧетверг, 8 мая 2025, 15:03
Европарламент на 3 года продлил торговый безвиз для стали и железа из Украины

Европейский парламент на три года продлил так называемый "торговый безвиз" – приостановление действия квот и таможенных пошлин – для украинских железа и стали, учитывая, что с 6 июня 2025 года истекает срок действия общих автономных торговых мер для украинских товаров, экспортируемых в Европейский Союз.

Источник: текст законодательной резолюции Европарламента "Приостановление действия отдельных частей Регламента (ЕС) 2015/478 об импорте украинской продукции в Европейский Союз", утвержденной 8 мая 2025 года, "Европейская правда"

Детали: Резолюция Европарламента продлит беспошлинный импорт в ЕС из Украины стали и железа до 5 июня 2028 года.

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"В настоящее время Еврокомиссия работает над долгосрочным решением для обеспечения большей экономической прозрачности в торговых отношениях между ЕС и Украиной", – сообщили в пресс-службе Европарламента.

"Украинская металлургическая промышленность является основой экономики Украины. Она продолжает работать, несмотря на то, что многие работники ушли на фронт, а заводы подвергаются жестоким атакам со стороны России", – заявила докладчик Европарламента, евродепутат из Швеции Карин Карлсбро (группа Renew).

За резолюцию проголосовали 354 депутата Европарламента, против – 147, воздержались – 53.

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Законодательная резолюция вступит в силу после ее утверждения Советом ЕС и официальной публикации.

Напомним, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня. Однако планируется обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".

ЕвропарламентэкономикаторговляУкраина
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