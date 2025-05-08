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Зеленский сделал Малюка Героем Украины

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 мая 2025, 15:11
Зеленский сделал Малюка Героем Украины
Василий Малюк. фото СБУ

Президент Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Источник: указ главы государства от 8 мая

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

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Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Малюку Василию Васильевичу – генерал-лейтенанту".

Предыстория:

СБУ
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