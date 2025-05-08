Зеленский сделал Малюка Героем Украины
Четверг, 8 мая 2025, 15:11
Президент Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Источник: указ главы государства от 8 мая
Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
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Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Малюку Василию Васильевичу – генерал-лейтенанту".
Предыстория:
- Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля 2022 года - в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
- 18 июля 2022 года Малюк стал вр.и.о главы СБУ. 7 февраля 2023 года Верховная Рада проголосовала за назначение Малюка главой СБУ.