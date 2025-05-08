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Зеленский дал "Мадьяру" звезду Героя Украины 

Александр ШумилинЧетверг, 8 мая 2025, 15:43
Зеленский дал Мадьяру звезду Героя Украины 
Фото: "Птахи Мадьяра"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины основателю подразделения ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадьяра" Роберту Бровди с позывным "Мадьяр".

Источник: указ на сайте президента

Дословно: "Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда" Бровди Роберту Иосифовичу - майору".

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Детали: Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде.

До войны был бизнесменом, занимался зернотрейдингом. Его отдельное подразделение БПлА прошло путь от роты (2022 год) до бригады (2024 год).

В феврале 2025 года министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске проекта "Линия Дронов", в который также вошла бригада "Мадьяра".

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беспилотникиЗеленскийармия
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