Удар РФ по Купянску 2 мая: количество погибших возросло, из-под завалов достали тело мужчины

Спасатели в Купянске 8 мая деблокировали тело работника коммунального предприятия, который погиб в результате удара КАБ по зданию предприятия.

Источник: ГСЧС Харьковщины в Facebook

Детали: Сообщается, что 2 мая россияне ударом КАБ разрушили здание коммунального предприятия в Купянске и убили 2 работников. Тело одного из них оказалось глубоко под завалами строительных конструкций.

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Спасатели несколько раз начинали работы по поиску и деблокированию тела погибшего, однако из-за постоянных повторных обстрелов вынуждены были каждый раз их прекращать.

"Только сегодня в 13.20 чрезвычайникам удалось ценой невероятных усилий и отваги достать тело погибшего", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Вечером 2 мая российские войска 20 минут били по Купянску из авиации, тогда из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.