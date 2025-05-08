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Удар РФ по Купянску 2 мая: количество погибших возросло, из-под завалов достали тело мужчины

Станислав ПогориловЧетверг, 8 мая 2025, 16:15
Удар РФ по Купянску 2 мая: количество погибших возросло, из-под завалов достали тело мужчины
фото: гсчс харьковщины

Спасатели в Купянске 8 мая деблокировали тело работника коммунального предприятия, который погиб в результате удара КАБ по зданию предприятия.

Источник: ГСЧС Харьковщины в Facebook

Детали: Сообщается, что 2 мая россияне ударом КАБ разрушили здание коммунального предприятия в Купянске и убили 2 работников. Тело одного из них оказалось глубоко под завалами строительных конструкций.

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Спасатели несколько раз начинали работы по поиску и деблокированию тела погибшего, однако из-за постоянных повторных обстрелов вынуждены были каждый раз их прекращать.

 

"Только сегодня в 13.20 чрезвычайникам удалось ценой невероятных усилий и отваги достать тело погибшего", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Вечером 2 мая российские войска 20 минут били по Купянску из авиации, тогда из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Харьковская областьроссийско-украинская войнажертвы
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