"Бабулечка, держу ваши ножки": как полиция спасала людей из разбомбленной многоэтажки в Константиновке
Правоохранители показали видео первых минут после российского удара по многоэтажке в Константиновке Донецкой области: парамедики полиции деблокировали раненых.
Источник: пресс-служба Нацпола
Детали: 7 мая около 22:50 россияне попали бомбой "ФАБ-250" в жилую девятиэтажку. В результате атаки ранения получили 13 гражданских лиц. Под руинами до сих пор ищут одну женщину.
В доме полностью обвалился один подъезд с девятого по первый этажи. На помощь людям сразу прибыла группа парамедиков.
Полицейские помогали доставать пострадавших из-под руин, доставляли их в больницу. Пожилых мужчин и женщин спускали с верхних этажей по лестницам.
На месте также работали следственно-оперативная группа, взрывотехники.
Отмечается, что спасательная операция продолжается.