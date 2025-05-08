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"Бабулечка, держу ваши ножки": как полиция спасала людей из разбомбленной многоэтажки в Константиновке

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 мая 2025, 16:31
Бабулечка, держу ваши ножки: как полиция спасала людей из разбомбленной многоэтажки в Константиновке
в результате удара РФ обвалился целый подъезд 9-этажки в Константиновке. фото ГСЧС

Правоохранители показали видео первых минут после российского удара по многоэтажке в Константиновке Донецкой области: парамедики полиции деблокировали раненых.

Источник: пресс-служба Нацпола

Детали: 7 мая около 22:50 россияне попали бомбой "ФАБ-250" в жилую девятиэтажку. В результате атаки ранения получили 13 гражданских лиц. Под руинами до сих пор ищут одну женщину.

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В доме полностью обвалился один подъезд с девятого по первый этажи. На помощь людям сразу прибыла группа парамедиков.

Полицейские помогали доставать пострадавших из-под руин, доставляли их в больницу. Пожилых мужчин и женщин спускали с верхних этажей по лестницам.

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На месте также работали следственно-оперативная группа, взрывотехники.

Отмечается, что спасательная операция продолжается.

Донецкая областьвоенные преступлениявойнаполиция
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