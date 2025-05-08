Опрос: Зеленскому доверяют почти 60% украинцев
По данным социологов, по состоянию на май доверие к президенту Владимиру Зеленскому среди украинцев составило 59,8%.
Источник: опрос социологической службы центра Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности, который проводился с 24 апреля по 4 мая 2025 года
Детали: Согласно опросу, полностью президенту доверяют 17,1% украинцев, скорее доверяют 42,7%. В то же время совсем не доверяют президенту 13,7% и скорее не доверяют 19,4% из числа опрошенных.
Справка: Опрос проводился методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.
Всего было опрошено 2021 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.
Что предшествовало:
- По данным опроса социологической службы центра Разумкова, который проводился с 28 февраля по 6 марта 2025 года, Зеленскому доверяли 57,5%.
- По данным опроса "Киевского международного института социологии" (КМИС), который проводился с 4 февраля по 4 марта, уровень доверия среди украинцев к Зеленскому на фоне обострения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и после спора в Овальном кабинете вырос с 57% в первой половине февраля до 68%.