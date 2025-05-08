Опрос: Зеленскому доверяют почти 60% украинцев

По данным социологов, по состоянию на май доверие к президенту Владимиру Зеленскому среди украинцев составило 59,8%.

Источник: опрос социологической службы центра Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности, который проводился с 24 апреля по 4 мая 2025 года

Детали: Согласно опросу, полностью президенту доверяют 17,1% украинцев, скорее доверяют 42,7%. В то же время совсем не доверяют президенту 13,7% и скорее не доверяют 19,4% из числа опрошенных.

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Справка: Опрос проводился методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Всего было опрошено 2021 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Что предшествовало:

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