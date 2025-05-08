США и Британия заключат торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении первого торгового соглашения с Великобританией после развязывания тарифной войны против остального мира.

Источник: Трамп заявил из Овального кабинета Белого дома 8 мая, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп назвал американо-британское торговое соглашение "прорывным", а саму Великобританию – "одним из наших ближайших и ценнейших союзников" США.

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По его словам, соглашение предусматривает "открытие доступа американских товаров на рынок с объемом в миллиарды долларов", в частности в сфере сельского хозяйства.

Также страны договорились об устранении нетарифных барьеров и упрощенных проверках для товаров из США на британской таможне.

"Последние детали еще согласовываются, в течение следующих недель они будут финализированы, как и само соглашение. Мы считаем, что практически все уже утверждено", – сказал Трамп.

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Британский премьер Кир Стармер, который в это время разговаривал с Трампом по телефону, приветствовал "историческое" торговое соглашение с США, которое "будет способствовать развитию торговли между нашими странами и внутри них".

Это соглашение стало первым соглашением, объявленным после того, как Дональд Трамп ввел жесткие пошлины на десятки торговых партнеров США.

Позже он временно приостановил их действие, чтобы дать другим странам возможность достичь торговых соглашений с Вашингтоном.

Между тем Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей, пытаясь убедить Трампа отменить действующие и запланированные тарифы против ЕС.