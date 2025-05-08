Россияне с дрона атаковали жительницу Понятовки на Херсонщине, она погибла – ОВА

В четверг вечером БпЛА россиян атаковал село Понятовка Херсонской области, в результате сброса взрывчатки погибла женщина.

Источник: Херсонская облпрокуратура в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 8 мая 2025 года около 17.00 военные РФ в очередной раз атаковали мирное население с помощью БПЛА".

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Детали: В результате сброса взрывчатки с дрона на одной из улиц села Понятовка погибла женщина.

По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находился 31 населенный пункт и город Херсон.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

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Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.