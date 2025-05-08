"Парадное перемирие в действии": 8 мая Россия сбросила на Сумщину уже сотню авиабомб
Несмотря на объявленное режимом Путина "парадное" перемирие ко Дню победы во Второй мировой войне с начала суток 8 мая российские войска ударили по территории Сумщины около сотней корректируемых авиационных бомб.
Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Я думаю, сообщения, которые были уже с ночи, дали четкие ответы всему миру, как Россия придерживается перемирия, о котором сама односторонне объявила... Так называемое "парадное перемирие" Путина началось тем, что после нуля часов тактическая авиация врага просто бомбит Сумщину фактически беспрестанно...
"Шахедов" мы не увидели этой ночью, но увидели огромное количество КАБов, которые запускает российская тактическая авиация. С 2.30 ночи начались такие налеты на Сумскую область. По состоянию на сейчас (16 часов -ред.) почти 100 управляемых авиабомб залетели по одной Сумской области. Это огромное количество боеприпасов. Большое количество самолетов РФ привлечено к бомбардировке Сумщины".
Детали: Игнат добавил, что на юге и востоке также есть угроза применения авиационного вооружения врага, также большое количество вражеских беспилотников находятся на линии боевого соприкосновения, особенно на юге по руслу Днепра.
Предыстория:
- 28 апреля в Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
- Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина объявить перемирие на три дня театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции, и настаивает вместо этого на перемирии на 30 дней.
- По данным Воздушных сил ВСУ, с начала суток 8 мая вражеских ударных дронов в воздухе не было зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов КАБами по Сумской области ночью 8 мая.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 часов, с начала суток 8 мая российская армия продолжала штурмовые действия по всей линии фронта, количество боевых столкновений достигло 117.