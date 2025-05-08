"Парадное перемирие в действии": 8 мая Россия сбросила на Сумщину уже сотню авиабомб

Несмотря на объявленное режимом Путина "парадное" перемирие ко Дню победы во Второй мировой войне с начала суток 8 мая российские войска ударили по территории Сумщины около сотней корректируемых авиационных бомб.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Я думаю, сообщения, которые были уже с ночи, дали четкие ответы всему миру, как Россия придерживается перемирия, о котором сама односторонне объявила... Так называемое "парадное перемирие" Путина началось тем, что после нуля часов тактическая авиация врага просто бомбит Сумщину фактически беспрестанно...

Реклама:

"Шахедов" мы не увидели этой ночью, но увидели огромное количество КАБов, которые запускает российская тактическая авиация. С 2.30 ночи начались такие налеты на Сумскую область. По состоянию на сейчас (16 часов -ред.) почти 100 управляемых авиабомб залетели по одной Сумской области. Это огромное количество боеприпасов. Большое количество самолетов РФ привлечено к бомбардировке Сумщины".

Детали: Игнат добавил, что на юге и востоке также есть угроза применения авиационного вооружения врага, также большое количество вражеских беспилотников находятся на линии боевого соприкосновения, особенно на юге по руслу Днепра.

Предыстория: