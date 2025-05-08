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Каллас заявила, что "окончательное политическое одобрение" трибунала для Путина состоится 9 мая в Украине

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 18:51
Каллас заявила, что окончательное политическое одобрение трибунала для Путина состоится 9 мая в Украине
Путин. Фото - getty images

Министры иностранных дел Европейского Союза 9 мая во время визита в Украину планируют окончательно одобрить создание международного трибунала за преступление агрессии против Украины (так называемый трибунал для Путина и других высокопоставленных чиновников России).

Источник: об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас по результатам неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Варшаве 8 мая, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Каллас анонсировала, что во время визита министров иностранных дел ЕС в Украину 9 мая, будет принято политическое решение о создании международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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"Завтра мы дадим окончательное политическое одобрение созданию трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии. Безнаказанности не будет. Будет ответственность за совершенные преступления", – заявила Кая Каллас.

"Основная группа достигла согласия на техническом уровне относительно того, как будет создан этот трибунал. Теперь мы также имеем одобрение на политическом уровне. Итак, это (создание трибунала по преступлению агрессии – ред.) будет сделано Советом Европы. Генеральный секретарь Совета Европы присоединится к нам завтра по видеосвязи", – добавила она.

Каллас также сообщила, что 9 мая планируется объявить о выделении 1 млрд евро на оборонную промышленность Украины.

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В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что руководители МИД государств ЕС 9 мая едут во Львов.

Как сообщала "Европейская правда", группа государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.

Генсек Совета Европы подтвердил, что организация готова к "быстрому запуску" трибунала и призывает государства "продемонстрировать политическую волю для обеспечения" его создания.

Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ.

 

трибуналЕСПутин
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