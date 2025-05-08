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В Ватикане избрали нового Папу Римского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 19:13
В Ватикане избрали нового Папу Римского
Фото - "Суспільне"

Конклав 8 мая избрал нового Папу Римского – об этом сигнализирует белый дым, поднявшийся над Сикстинской капеллой в Ватикане.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Конклав, который собрался в среду в Ватикане, пришел к согласию по кандидатуре нового Папы на второй день голосования.

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После избрания нового Папы тот должен взять себе папское имя, а кардиналы присягают ему на верность. Далее его проводят в "Комнату слез", где он переодевается из красного кардинальского облачения в белую папскую сутану.

Имя нового главы католической церкви окончательно станет известно тогда, когда он выйдет на балкон базилики Святого Петра.

Среди фаворитов ранее называли итальянского кардинала Пьетро Паролина и филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле. Другие потенциальные кандидаты – Жан-Марк Авелин из Франции, Петер Эрдо из Венгрии, Роберт Превост из США и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии.

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Дата конклава, который начался 7 мая, была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля.

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ВатиканПапа Римский
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