Спецназовцы ГУР с помощью дронов отбили побратимов из плена у россиян

Спецназовцы Главного управления разведки с помощью дронов отбили 3-х побратимов, которых российские захватчики взяли в плен, отравив неизвестным химическим веществом.

Источник: ГУР

Дословно: "Трое солдат подразделения „Артан Х", которое входит в спецподразделение ГУР МО Украины „Артан", отправились на задание - осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск.

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Добравшись до вражеских позиций, бойцы "Артана Х" столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой - трое украинских штурмовиков против трех российских десантников.

В бою московиты применили неизвестное химическое вещество. В результате отравления газом наши бойцы потеряли боеспособность и попали к оккупантам в плен".

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Детали: С открытой местности, где произошел бой, российские захватчики начали отход в сторону подконтрольного им населенного пункта. Движение фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР МО Украины.

"В момент, когда российские десантники с нашими пленными добрались до первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из "Артана" и смежных подразделений, чтобы отбить наших ребят - Кеца, Анубиса и Ключика", - рассказал командир подразделения „Артан Х" с позывным Фаворит.

После ликвидации первого российского десантника один из пленных бойцов ГУР с позывным Кеца воспользовался хаосом и паникой среди оккупантов.

"Я дождался удачного момента и выскользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать, чем все закончится. Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV - это было невероятное ощущение. Очень благодарен собратьям, что не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена", - рассказал он.

Тем временем операторы ударных дронов уничтожили второго захватчика. Третий и последний из группы российский десантник заполз под старый грузовик, но украинские операторы FPV достали его и там.

После ликвидации вражеской группы к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода с оккупированной территории. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения через несколько часов, когда село солнце.