Сикорский назвал уступкой Кремлю то, что США не будут участвовать в создании трибунала для Путина
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что приостановление участия США в процессе создания трибунала по преступлению агрессии против Украины является одной из около десяти уступок, которые новая администрация США делает для Владимира Путина.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ответ Сикорского журналистам после неформального заседания министров иностранных дел ЕС
Детали: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал отказ США принять участие в создании трибунала по наказанию Владимира Путина уступкой Кремлю.
"Приостановление участия США в процессе создания трибунала – одна из около десятка важных уступок, которые новая американская администрация сделала Владимиру Путину", – заявил Сикорский.
Он добавил, что взамен "не увидел ни одной уступки со стороны Путина".
"Надеюсь, что президент Трамп, будучи настолько известным как переговорщик, сделает правильный вывод и начнет поощрять Владимира Путина стать более благоразумным – как через давление, так и через негативные стимулы", – подчеркнул Сикорский.
Как ранее сообщила "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала "окончательное политическое одобрение" трибунала для Путина 9 мая в Украине.
Ранее стало известно, что группа государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.
Генсек Совета Европы подтвердил, что организация готова к "быстрому запуску" трибунала и призывает государства "продемонстрировать политическую волю для обеспечения" его создания.