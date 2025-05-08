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Сикорский назвал уступкой Кремлю то, что США не будут участвовать в создании трибунала для Путина

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 19:36
Сикорский назвал уступкой Кремлю то, что США не будут участвовать в создании трибунала для Путина
Сикорский. Фото - getty images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что приостановление участия США в процессе создания трибунала по преступлению агрессии против Украины является одной из около десяти уступок, которые новая администрация США делает для Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ответ Сикорского журналистам после неформального заседания министров иностранных дел ЕС

Детали: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал отказ США принять участие в создании трибунала по наказанию Владимира Путина уступкой Кремлю.

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"Приостановление участия США в процессе создания трибунала – одна из около десятка важных уступок, которые новая американская администрация сделала Владимиру Путину", – заявил Сикорский.

Он добавил, что взамен "не увидел ни одной уступки со стороны Путина".

"Надеюсь, что президент Трамп, будучи настолько известным как переговорщик, сделает правильный вывод и начнет поощрять Владимира Путина стать более благоразумным – как через давление, так и через негативные стимулы", – подчеркнул Сикорский.

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Как ранее сообщила "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала "окончательное политическое одобрение" трибунала для Путина 9 мая в Украине.

Ранее стало известно, что группа государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.

Генсек Совета Европы подтвердил, что организация готова к "быстрому запуску" трибунала и призывает государства "продемонстрировать политическую волю для обеспечения" его создания.

 

ПольшатрибуналПутинСША
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