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На Харьковщине из-за детонации взрывчатки пострадал ребенок

Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 19:55
На Харьковщине из-за детонации взрывчатки пострадал ребенок
Фото - Харьковская областная прокуратура

Из-за детонации взрывоопасного предмета в Чугуевском районе Харьковской области пострадал 11-летний мальчик.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 8 мая примерно в 16:00 в селе Заречное Чугуевского района 11-летний парень гулял вместе с друзьями и в заброшенном здании в поле нашел неустановленный пока предмет, который взорвался у него в руках. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован".

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Детали: Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных РФ.

Харьковская область
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