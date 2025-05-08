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Зеленский провел первый разговор с новоназначенным канцлером Германии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 20:15
Зеленский провел первый разговор с новоназначенным канцлером Германии
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский 8 мая провел первый телефонный разговор с Фридрихом Мерцом на посту канцлера Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского

Детали: Зеленский поздравил Мерца с избранием на пост канцлера и выразил надежду, что Германия продолжит "играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины".

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Стороны "уже договорились работать над реализацией многих важных вещей" и обсудили перспективы сотрудничества, отметил украинский президент.

"Также говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной. Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время", – добавил Зеленский.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже успел сделать несколько публичных заявлений об Украине.

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Среди прочего, он не ожидает отправки туда немецких войск и в то же время планирует посетить Киев.

Читайте также: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины.

ЗеленскийГермания
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