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Трамп поздравил первого в истории американского Папу Римского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 20:50
Трамп поздравил первого в истории американского Папу Римского
Роберт Прево. Фото - ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп поздравил первого американского кардинала Роберта Прево, которого избрали Папой Римским в четверг и выразил надежду на встречу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост в Truth Social

Детали: По словам Трампа, для него "большая честь осознавать", что Роберт Прево, принявший папское имя Лев XIV, является "первым американским папой".

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"Как увлекательно и какая большая честь для нашей страны! Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень знаменательный момент!" – считает президент США.

69-летний Прево, избранный конклавом на второй день, был назначен кардиналом покойным Папой Римским Франциском в 2023 году. Он возглавлял управление Святого Престола, ответственное за отбор епископов по всему миру.

До карьеры в Ватикане Прево вел длительную миссионерскую деятельность в Перу, где служил епископом северного города Чиклайо, а также возглавлял орден Святого Августина.

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Новый Папа Римский считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного Франциска.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом Будет ли новый Папа Римский другом Украины? Кто имеет наибольшие шансы возглавить Ватикан.

ТрампСШАПапа Римский
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