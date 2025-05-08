Разведка Британии объяснила, почему Путин на фоне войны продолжает риторику о ядерном оружии
Британская разведка видит в последних заявлениях правителя РФ Владимира Путина о "неприменении" ядерного оружия в войне против Украины продолжение давней ядерной риторики со стороны российского руководства.
Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 8 мая, передает "Европейская правда"
Детали: В обзоре проанализировали слова главы Кремля от 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины "не было необходимости" применять ядерное оружие, и что он "надеется, что это не понадобится". Также Путин заявил, что Россия "в одиночку противостоит всему коллективному Западу".
Аналитики считают, что это продолжает серию ядерных угроз российского руководства, которые особенно усилились с началом полномасштабной войны против Украины.
Они также напомнили, что в России теперь регулярно говорят о войне против Украины как о войне "против коллективного Запада" в противовес первоначальному нарративу о "СВО", который должен был вызвать восприятие войны против Украины как чего-то незначительного в масштабах и времени.
Дословно: "Эта риторика... с большой вероятностью направлена на то, чтобы оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно, более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных – убитыми). Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на более длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни".
Предыстория:
- Ранее британская разведка предположила, что РФ в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.
- Также в разведке Великобритании заявили, что резкое снижение цен на нефть ставит под угрозу способность России профинансировать запланированный бюджет на 2025 год.