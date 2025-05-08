Разведка Британии объяснила, почему Путин на фоне войны продолжает риторику о ядерном оружии

Британская разведка видит в последних заявлениях правителя РФ Владимира Путина о "неприменении" ядерного оружия в войне против Украины продолжение давней ядерной риторики со стороны российского руководства.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 8 мая, передает "Европейская правда"

Детали: В обзоре проанализировали слова главы Кремля от 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины "не было необходимости" применять ядерное оружие, и что он "надеется, что это не понадобится". Также Путин заявил, что Россия "в одиночку противостоит всему коллективному Западу".

Реклама:

Аналитики считают, что это продолжает серию ядерных угроз российского руководства, которые особенно усилились с началом полномасштабной войны против Украины.

Они также напомнили, что в России теперь регулярно говорят о войне против Украины как о войне "против коллективного Запада" в противовес первоначальному нарративу о "СВО", который должен был вызвать восприятие войны против Украины как чего-то незначительного в масштабах и времени.

Дословно: "Эта риторика... с большой вероятностью направлена на то, чтобы оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно, более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных – убитыми). Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на более длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни".

РЕКЛАМА:

Предыстория: