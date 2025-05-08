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На Полтавщине работала ПВО, есть повреждения домов

Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 21:53
На Полтавщине работала ПВО, есть повреждения домов
Фото - Полтавская ОВА

Вечером 8 мая, несмотря на заявленное "перемирие", российская армия запустила ракету, ее сбила ПВО, есть повреждения.

Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут

Прямая речь: "Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО. В результате сбивания вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов.

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу".

Предистория

Полтавская областьроссийско-украинская война
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