На Полтавщине работала ПВО, есть повреждения домов
Четверг, 8 мая 2025, 21:53
Вечером 8 мая, несмотря на заявленное "перемирие", российская армия запустила ракету, ее сбила ПВО, есть повреждения.
Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут
Прямая речь: "Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО. В результате сбивания вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов.
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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу".
Предистория:
- 28 апреля в Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
- Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина объявить перемирие на три дня театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции, и настаивает вместо этого на перемирии на 30 дней.
- По данным Воздушных сил ВСУ, с начала суток 8 мая вражеских ударных дронов в воздухе не было зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов КАБами по Сумской области ночью 8 мая.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 часов, с начала суток 8 мая российская армия продолжала штурмовые действия по всей линии фронта, количество боевых столкновений достигло 117