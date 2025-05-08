Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Самолет с Фицо приземлился в Москве

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 22:10
Самолет с Фицо приземлился в Москве
Фицо. Фото - getty images

Самолет со словацким премьер-министром Робертом Фицо вечером 8 мая приземлился в Москве, где он планирует принять участие в нескольких мероприятиях.

Источник: об этом сообщило словацкое информагентство TASR, пишет "Европейская правда"

Детали: Вместе с Фицо в Москву прибыли политики его партии Smer-SD Эрик Калиняк, Любош Блага, Ричард Глюк, а также депутат от ультраправой Словацкой национальной партии Мирослав Радачовский.

Реклама:

У премьера Словакии запланированы встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, китайским президентом Си Цзиньпином, бразильским президентом Луисом Инасиу Лул да Силвой и представителем Вьетнама.

Интересно, что участия в параде к так называемому дню победы 9 мая в официальной программе визита Фицо нет.

Из-за того, что страны Балтии не разрешили пролет самолета с премьером Словакии в Москву, он был вынужден лететь обходным маршрутом через Венгрию и Румынию.

ФицоСловакияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОП: Зеленский проводит разговор с Трампом
Трамп поздравил первого в истории американского Папу Римского
фотоНовым Папой стал американский кардинал
видео, фото"Украинская правда" получила видео убийства на Софиевской Борщаговке
Каллас заявила, что "окончательное политическое одобрение" трибунала для Путина состоится 9 мая в Украине
"Парадное перемирие в действии": 8 мая Россия сбросила на Сумщину уже сотню авиабомб
Все новости...
Фицо
В посольстве Украины в Словакии ответили на обвинения Фицо в адрес Зеленского
Безопасность участников парада в Москве является делом России - Фицо
В Еврокомиссии ответили на заявление Фицо о параде в Москве 9 мая
Последние новости
22:47
Генштаб: За первые сутки "перемирия" на фронте состоялось более 150 боев
22:27
ЕС вытесняет компании США с китайского рынка – благодаря торговой войне Трампа
22:16
ОП: Зеленский проводит разговор с Трампом
22:11
Как записать ребенка в школу и какую обучающую программу выбрать: практический гайд для родителей первоклассника
22:10
Самолет с Фицо приземлился в Москве
21:57
У Мерца опровергли введение чрезвычайного положения из-за миграции
21:53
На Полтавщине работала ПВО, есть повреждения домов
21:46
Сейм Литвы поддержал выход из Конвенции о запрете противопехотных мин
21:34
Разведка Британии объяснила, почему Путин на фоне войны продолжает риторику о ядерном оружии
21:11
Зеленский надеется, что новоизбранный Папа поддержит достижение "справедливого мира"
Все новости...
Реклама:
Реклама: