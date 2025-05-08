Самолет с Фицо приземлился в Москве
Самолет со словацким премьер-министром Робертом Фицо вечером 8 мая приземлился в Москве, где он планирует принять участие в нескольких мероприятиях.
Источник: об этом сообщило словацкое информагентство TASR, пишет "Европейская правда"
Детали: Вместе с Фицо в Москву прибыли политики его партии Smer-SD Эрик Калиняк, Любош Блага, Ричард Глюк, а также депутат от ультраправой Словацкой национальной партии Мирослав Радачовский.
У премьера Словакии запланированы встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, китайским президентом Си Цзиньпином, бразильским президентом Луисом Инасиу Лул да Силвой и представителем Вьетнама.
Интересно, что участия в параде к так называемому дню победы 9 мая в официальной программе визита Фицо нет.
Из-за того, что страны Балтии не разрешили пролет самолета с премьером Словакии в Москву, он был вынужден лететь обходным маршрутом через Венгрию и Румынию.