Генштаб: За первые сутки "перемирия" на фронте состоялось более 150 боев
С начала суток 8 мая на фронте состоялось 154 боевых столкновения, из них 55 - на Покровском направлении.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С начала этих суток произошло 154 боевых столкновения.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 830 дронов-камикадзе и осуществили 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".
Детали: На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении украинские защитники отражали четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.
Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отбили украинские защитники на Северском направлении.
На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.
На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.
С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.
На Новопавловском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков.
На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения незавершены.