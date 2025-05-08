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Генштаб: За первые сутки "перемирия" на фронте состоялось более 150 боев

Татьяна ОлейникЧетверг, 8 мая 2025, 22:47
Генштаб: За первые сутки перемирия на фронте состоялось более 150 боев
Фото иллюстративное - Генштаб ВСУ

С начала суток 8 мая на фронте состоялось 154 боевых столкновения, из них 55 - на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала этих суток произошло 154 боевых столкновения.

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Российские захватчики нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 830 дронов-камикадзе и осуществили 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники отражали четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения незавершены.

Генштаб
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